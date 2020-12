Da domani domenica 20 dicembre si potrà tornare a circolare liberamente in tutta la Regione, senza limiti di movimento, da provincia a provincia, da comune a comune. Nella stessa giornata di domenica sarà anche possibile spostarsi fuori regione, purché l’altra regione sia in “giallo” (ad esempio dalla Campania al Lazio e viceversa). Da lunedì 21 dicembre, invece, gli spostamenti tra regioni saranno vietati in virtù del nuovo Dpcm “natalizio” varato dal Governo che entrerà in vigore.

Le festività

Dal 24 dicembre anche la Campania, come tutta Italia, entrerà in zona rossa nei giorni dal fino al 27 dicembre, come stabilito dall’Esecutivo su tutto il territorio nazionale. Poi dal 28 al 30 ci sarà invece la zona arancione. Dal 31 al 3 in zona rossa. Lunedì 4 in zona arancione. Martedì 5 e il giorno dell’Epifania in zona rossa. Uno valzer tra colori che potrebbe disorientare il cittadino e che il Governo ha cercato di semplificare con un calendario diffuso anche sul sito ufficiale di Palazzo Chigi.