Più contagi, più morto, indice rt più altro ma Zona Gialla da domenica. Per la Campania invece si rimandata tutto. La Lombardia diventa a rischio basso: «Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Ho parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza che come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale per entrare in vigore domenica».

Per la Campania, invece, se i numeri dovessero essere in linea con quelli attuali la Zona Gialla potrebbe andare in vigore il 20 dicembre, anche se in effetti le cifre consentirebbero un passaggio anche immediato. Ma per il momento si resterà in Zona Arancione.