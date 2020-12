Sedici morti in sedici giorni: è il drammatico bilancio legato al Covid-19 relativo al mese in corso a Torre del Greco. L’ultima vittima in ordine di tempo, secondo quanto sottolinea il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba, è un uomo di 61 anni, venuto a mancare – come comunicato al Centro operativo comunale da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale – si riferisce a ieri, giornata nella quale sono stati segnalati anche quattro nuovi contagi e 17 accertate guarigioni.

Stando a questi dati, si attesta a quota 380 il numero degli attuali positivi, trenta dei quali ospedalizzati.