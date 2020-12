Oggi la Campania torna a sfondare il muro dei 1200 contagi in un giorno ma l’indice resta buono. Ecco come i positivi sono suddivisi comune per comune così come diffuso dall’Unità di Crisi regionale. L’elenco riguarda soltanto i nuovi casi rilevati oggi 18 dicembre.

Acerra 12 Afragola 26 Agropoli 3 Albanella 3 Alife 3 Altavilla Irpina 3 Alvignano 2 Angri 5 Ariano Irpino 12 Arienzo 2 Arzano 5 Ascea 3 Avellino 9 Aversa 14 Bacoli 8 Baselice 3 Battipaglia 8 Bellizzi 2 Benevento 8 Bonito 2 Boscoreale 6 Bracigliano 2 Caivano 21 Calvizzano 7 Campagna 3 Capodrise 7 Cardito 3 Casagiove 5 Casal di Principe 5 Casalnuovo di Napoli 10 Casapesenna 2 Caserta 6 Casoria 8 Castel Volturno 3 Castellammare di Stabia 20 Castello di Cisterna 6 Cautano 2 Cava de’ Tirreni 2 Cercola 7 Cervino 2 Colliano 6 Crispano 3 Curti 2 Dragoni 3 Eboli 16 Ercolano 7 Fontanarosa 2 Forio 3 Francolise 2 Frattamaggiore 8 Frattaminore 2 Frignano 5 Galluccio 2 Giffoni Valle Piana 7 Giugliano in Campania 23 Gragnano 3 Gricignano di Aversa 8 Grottaminarda 5 Grumo Nevano 3 Guardia Sanframondi 2 Ischia 2 Lusciano 6 Maddaloni 10 Marano di Napoli 13 Marcianise 10 Mariglianella 4 Marigliano 9 Massa di Somma 2 Melito di Napoli 9 Melito Irpino 2 Mercato San Severino 3 Moio della Civitella 2 Mondragone 14 Monte di Procida 4 Montecorvino Pugliano 4 Montefusco 2 Montella 4 Montemiletto 7 Montesarchio 5 Mugnano di Napoli 15 Napoli 138 Nocera Inferiore 5 Nola 2 Novi Velia 2 Nusco 2 Orta di Atella 5 Ottaviano 8 Pagani 4 Palma Campania 9 Parete 2 Piedimonte Matese 2 Pietrelcina 12 Pollena Trocchia 3 Pomigliano d’Arco 4 Pompei 9 Pontecagnano Faiano 2 Portici 9 Portico di Caserta 3 Pozzuoli 26 Qualiano 11 Quarto 11 Reino 2 Roccadaspide 4 Roccarainola 5 Salerno 14 San Bartolomeo in Galdo 2 San Cipriano Picentino 2 San Gennaro Vesuviano 2 San Giorgio a Cremano 6 San Giuseppe Vesuviano 3 San Gregorio Matese 2 San Marcellino 8 San Marco Evangelista 3 San Nicola la Strada 2 San Tammaro 2 San Valentino Torio 2 Sant’Anastasia 4 Sant’Angelo a Cupolo 3 Sant’Antimo 4 Sant’Antonio Abate 3 Sant’Arpino 6 Sant’Egidio del Monte Albino 5 Santa Maria a Vico 5 Santa Maria a Vico 5 Santa Maria Capua Vetere 12 Santa Paolina 5 Scafati 2 Scampitella 2 Scisciano 4 Sessa Aurunca 2 Somma Vesuviana 8 Sparanise 2 Teano 2 Teggiano 2 Terzigno 4 Teverola 3 Torre Annunziata 6 Torre del Greco 21 Trentola-Ducenta 5 Vallo della Lucania 10 Vico Equense 6 Villa Literno 2 Villaricca 7 Volla 9