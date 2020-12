Oggi meno di 700 nuovi contagi in Campania. Ecco come sono divisi comune per comune così come diffuso dall’Unità di Crisi regionale. Si tratta dei soli positivi rilevati oggi 15 dicembre.

Acerra 3 Afragola 2 Altavilla Irpina 8 Angri 2 Ariano Irpino 8 Arienzo 3 Avellino 10 Aversa 2 Benevento 4 Bonito 3 Boscoreale 3 Bracigliano 4 Brusciano 2 Caivano 2 Calvizzano 6 Casalnuovo di Napoli 5 Casapesenna 3 Caserta 4 Casoria 4 Castel Campagnano 2 Castellammare di Stabia 2 Cervinara 3 Cicciano 2 Ercolano 4 Fontanarosa 2 Frattamaggiore 2 Giffoni Valle Piana 9 Gragnano 7 Grazzanise 2 Grottaminarda 2 Marano di Napoli 6 Marcianise 24 Mariglianella 2 Marigliano 3 Massa Lubrense 3 Melito di Napoli 6 Mercogliano 2 Mondragone 2 Monte di Procida 2 Montecorvino Pugliano 2 Montecorvino Rovella 3 Monteforte Irpino 3 Mugnano di Napoli 4 Napoli 82 Nocera Inferiore 3 Nola 8 Orta di Atella 2 Ottaviano 3 Pagani 7 Pietrelcina 2 Poggiomarino 3 Pomigliano d’Arco 7 Pompei 4 Pontecagnano Faiano 12 Portici 5 Pozzuoli 9 Pratola Serra 2 Qualiano 5 Quarto 5 Salerno 11 San Giorgio a Cremano 4 San Giuseppe Vesuviano 7 San Marcellino 4 San Marco dei Cavoti 3 San Mauro Cilento 2 San Nicola la Strada 3 San Vitaliano 2 Sant’Anastasia 11 Sant’Angelo dei Lombardi 2 Sant’Antonio Abate 3 Sant’Egidio del Monte Albino 4 Santa Lucia di Serino 2 Santa Maria a Vico 4 Santa Maria a Vico 4 Santa Maria Capua Vetere 4 Santa Paolina 2 Sarno 10 Scampitella 2 Scisciano 3 Siano 4 Solofra 2 Somma Vesuviana 2 Sorrento 3 Striano 3 Terzigno 3 Torre Annunziata 6 Torre del Greco 10 Trecase 3 Trentola-Ducenta 4 Valva 2 Villa di Briano 2 Villaricca 2