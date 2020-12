Sono 1.080, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania – 73 sintomatici – su 12.360. La percentuale tamponi-positivi e’, dunque, pari all’8,7%. leggermene in aumento rispetto a ieri quando era 8,5%. Trentacinque le persone decedute – 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri; – mentre in netto aumento i guariti che raggiungono quota 2.575 (ieri erano 1969). Questo, invece, il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 140; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.898.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.080

di cui:

Asintomatici: 1.007

Sintomatici: 73

Tamponi del giorno: 12.360

Totale positivi: 167.433

Totale tamponi: 1.721.240

​Deceduti: 35 (*)

Totale deceduti: 2.064

Guariti: 2.575

Totale guariti: 66.604

* 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 140

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.898

** Posti letto Covid e Offerta privata