Ecco come sono divisi i contagi di oggi in Campania città per città come comunicato dall’unità di crisi regionale.

PROVINCIA NUOVI POSITIVI SALERNO 139 NAPOLI 639 CASERTA 116 AVELLINO 34 BENEVENTO 41 Acerra 4 Afragola 19 Agerola 6 Ailano 3 Albanella 2 Alvignano 2 Anacapri 3 Angri 3 Ariano Irpino 5 Avellino 5 Aversa 8 Bacoli 15 Barano d’Ischia 2 Baronissi 3 Baselice 2 Battipaglia 6 Benevento 11 Bisaccia 2 Boscoreale 6 Caivano 9 Calvanico 2 Calvizzano 3 Campagna 12 Capodrise 2 Cardito 2 Casagiove 2 Casal di Principe 2 Casalnuovo di Napoli 6 Casandrino 3 Casapesenna 4 Casavatore 3 Caserta 3 Casoria 14 Castel Volturno 4 Castellammare di Stabia 28 Castelpagano 3 Cava de’ Tirreni 2 Cellole 5 Cercola 7 Chiusano di San Domenico 3 Colliano 3 Curti 4 Eboli 16 Ercolano 22 Foglianise 4 Frattamaggiore 2 Giffoni Valle Piana 7 Giugliano in Campania 24 Gragnano 13 Gricignano di Aversa 3 Lusciano 3 Maddaloni 7 Marano di Napoli 17 Marcianise 7 Mariglianella 2 Marigliano 9 Marzano Appio 3 Melito di Napoli 7 Mercato San Severino 3 Meta 2 Mignano Monte Lungo 2 Monte di Procida 4 Montecorvino Rovella 8 Montefredane 2 Montesarchio 3 Mugnano di Napoli 5 Napoli 217 Nocera Superiore 2 Nola 4 Orta di Atella 4 Pagani 4 Pannarano 2 Perdifumo 2 Pollena Trocchia 4 Pomigliano d’Arco 4 Pompei 8 Portici 11 Portico di Caserta 2 Pozzuoli 22 Qualiano 7 Quarto 24 Recale 2 Roccadaspide 3 Sala Consilina 3 Salerno 19 San Cipriano d’Aversa 3 San Cipriano Picentino 8 San Giorgio a Cremano 5 San Giovanni a Piro 4 San Giuseppe Vesuviano 2 San Gregorio Magno 2 San Marcellino 2 Sant’Agnello 4 Sant’Anastasia 10 Sant’Antimo 5 Sant’Antonio Abate 5 Santa Maria a Vico 3 Santa Maria a Vico 3 Santa Maria Capua Vetere 4 Sassinoro 2 Saviano 2 Serino 5 Serre 3 Sessa Aurunca 6 Sicignano degli Alburni 2 Somma Vesuviana 4 Striano 4 Teggiano 3 Terzigno 2 Teverola 6 Torre Annunziata 15 Torre del Greco 9 Valva 2 Vico Equense 8 Villa di Briano 5 Villaricca 7 Volla 5