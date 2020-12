Oggi circa 1200 contagi da Coronavirus in Campania, ecco come sono divisi comune per comune così come diffuso dall’Unità di Crisi Regionale. Si tratta dei nuovi positivi rilevati oggi 13 dicembre e non dei casi attivi in ogni città.

Acerra 4 Afragola 11 Ailano 2 Albanella 2 Alife 2 Altavilla Irpina 2 Angri 3 Ariano Irpino 4 Arzano 9 Atripalda 2 Avellino 10 Aversa 14 Bacoli 7 Battipaglia 12 Bellizzi 2 Bellona 2 Benevento 42 Boscoreale 3 Boscotrecase 12 Caivano 3 Campagna 2 Capodrise 8 Capriati a Volturno 2 Capua 11 Cardito 4 Casagiove 3 Casal di Principe 15 Casalnuovo di Napoli 13 Casaluce 2 Casandrino 4 Casapesenna 2 Casapulla 3 Casavatore 3 Caserta 17 Casoria 27 Castel Morrone 2 Castel Volturno 8 Castellammare di Stabia 12 Cautano 4 Cava de’ Tirreni 3 Cercola 6 Cervino 3 Cesa 2 Colliano 4 Eboli 6 Ercolano 15 Foglianise 2 Forio 4 Frattamaggiore 7 Frattaminore 2 Gesualdo 3 Giffoni Valle Piana 9 Giugliano in Campania 9 Gragnano 8 Gricignano di Aversa 3 Grottaminarda 3 Grumo Nevano 4 Ischia 2 Lapio 4 Limatola 2 Lusciano 2 Macerata Campania 4 Maddaloni 3 Marano di Napoli 12 Marcianise 7 Mariglianella 4 Marigliano 11 Melito di Napoli 7 Mercogliano 6 Mondragone 7 Monte di Procida 3 Montecorvino Rovella 6 Montesarchio 3 Mugnano del Cardinale 2 Mugnano di Napoli 5 Napoli 167 Nocera Inferiore 5 Nola 8 Ottaviano 4 Pagani 7 Pago Veiano 3 Pellezzano 4 Piano di Sorrento 6 Pietravairano 3 Poggiomarino 5 Pollena Trocchia 2 Pomigliano d’Arco 3 Pompei 6 Pontecagnano Faiano 11 Portici 10 Portico di Caserta 2 Pozzuoli 14 Puglianello 8 Quarto 11 Recale 6 Roccapiemonte 4 Rocchetta e Croce 3 Rotondi 2 Sala Consilina 2 Salerno 30 San Cipriano d’Aversa 4 San Giorgio a Cremano 2 San Giuseppe Vesuviano 10 San Mango Piemonte 2 San Marcellino 3 San Marzano sul Sarno 4 San Nicola la Strada 3 San Nicola Manfredi 5 San Prisco 7 San Sebastiano al Vesuvio 2 San Tammaro 2 San Valentino Torio 4 Sant’Agata de’ Goti 7 Sant’Anastasia 8 Sant’Antimo 2 Sant’Antonio Abate 4 Sant’Arpino 2 Santa Maria Capua Vetere 9 Sarno 4 Saviano 4 Scafati 4 Scisciano 2 Serre 5 Sessa Aurunca 5 Solofra 2 Somma Vesuviana 11 Sparanise 3 Striano 3 Teggiano 6 Terzigno 2 Tocco Caudio 2 Torre Annunziata 14 Torre del Greco 11 Torre Le Nocelle 4 Trentola-Ducenta 2 Vairano Patenora 2 Vallata 3 Valle di Maddaloni 2 Vallo della Lucania 2 Vico Equense 2 Villaricca 5 Vitulazio 2 Volla 12