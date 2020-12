Oggi 1080 contagi da Coronavirus in Campania, ecco come sono divisi comune per comune così come diffuso dall’Unità di Crisi Regionale. Si tratta dei nuovi positivi rilevati oggi 8 dicembre e non dei casi attivi in ogni città.

Acerra 5 Afragola 8 Aiello del Sabato 2 Ailano 3 Alife 3 Angri 3 Ariano Irpino 2 Arpaise 2 Arzano 5 Atripalda 3 Avellino 14 Aversa 10 Bacoli 15 Baronissi 6 Battipaglia 5 Bellizzi 2 Benevento 5 Boscoreale 5 Bracigliano 7 Brusciano 7 Caivano 4 Calvizzano 3 Campagna 2 Camposano 2 Capodrise 2 Capua 2 Cardito 4 Casagiove 2 Casal di Principe 5 Casalnuovo di Napoli 5 Casaluce 5 Casandrino 2 Casavatore 6 Caserta 12 Casola di Napoli 7 Casoria 13 Castel Volturno 3 Castellammare di Stabia 18 Castello di Cisterna 3 Cava de’ Tirreni 3 Cercola 3 Cervinara 2 Cimitile 2 Dragoni 3 Eboli 5 Ercolano 4 Flumeri 4 Fontanarosa 2 Frattamaggiore 2 Frattaminore 9 Frignano 2 Gesualdo 2 Giffoni Sei Casali 7 Giffoni Valle Piana 15 Giugliano in Campania 12 Gragnano 2 Gricignano di Aversa 2 Ischia 3 Liberi 2 Lioni 2 Lusciano 3 Macerata Campania 3 Maddaloni 8 Marano di Napoli 17 Marcianise 7 Mariglianella 2 Melito di Napoli 8 Mercato San Severino 7 Mercogliano 13 Molinara 2 Mondragone 2 Monte di Procida 7 Montecorvino Rovella 5 Montefalcione 2 Monteforte Irpino 3 Mugnano di Napoli 3 Napoli 170 Nocera Inferiore 11 Nocera Superiore 6 Nola 4 Oliveto Citra 2 Orta di Atella 6 Ospedaletto d’Alpinolo 4 Ottaviano 2 Pagani 3 Palma Campania 2 Poggiomarino 8 Pomigliano d’Arco 9 Pontecagnano Faiano 5 Portici 7 Portico di Caserta 3 Pozzuoli 15 Pratella 2 Procida 2 Qualiano 2 Quarto 18 Recale 4 Salerno 21 San Cipriano d’Aversa 3 San Cipriano Picentino 4 San Giorgio a Cremano 4 San Giuseppe Vesuviano 6 San Mango Piemonte 3 San Marco Evangelista 3 San Nicola la Strada 3 San Sossio Baronia 5 Sant’Anastasia 7 Sant’Angelo d’Alife 2 Sant’Antimo 3 Sant’Antonio Abate 5 Sant’Arpino 6 Santa Maria a Vico 2 Santa Maria a Vico 2 Santa Maria Capua Vetere 3 Sarno 7 Saviano 2 Scafati 3 Serre 3 Siano 2 Solofra 2 Sorrento 4 Sperone 2 Striano 3 Teverola 2 Torre Annunziata 10 Torre del Greco 15 Trentola-Ducenta 3 Tufino 2 Valle Agricola 4 Villaricca 2 Vitulazio 2 Volla 3