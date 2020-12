Sono poco più di 1100 oggi i contagi da Coronavirus in Campania. Ecco come sono divisi comune per comune secondo quanto diffuso dall’Unità di Crisi regionale. Si tratta solo dei nuovo contagi rilevati oggi primo dicembre e non del totale per ogni città.

Acerra 15 Afragola 17 Agerola 2 Angri 5 Ariano Irpino 4 Arienzo 3 Arzano 5 Aversa 16 Bacoli 5 Baia e Latina 2 Baronissi 13 Bracigliano 3 Brusciano 6 Caianello 2 Caivano 3 Calitri 3 Calvizzano 3 Campagna 2 Capodrise 4 Cardito 4 Casal di Principe 2 Casalnuovo di Napoli 13 Casandrino 3 Casapulla 2 Caserta 12 Casoria 13 Castellammare di Stabia 16 Cava de’ Tirreni 3 Cercola 2 Cervino 4 Cicciano 4 Cimitile 3 Crispano 4 Curti 2 Dugenta 3 Ercolano 4 Frattamaggiore 4 Gesualdo 6 Giugliano in Campania 72 Gragnano 22 Grottaminarda 3 Grumo Nevano 6 Lioni 2 Macerata Campania 7 Maddaloni 11 Marano di Napoli 40 Marcianise 11 Mariglianella 5 Marigliano 11 Melito di Napoli 19 Monte di Procida 5 Montecorvino Pugliano 5 Montecorvino Rovella 5 Montella 2 Mugnano di Napoli 17 Napoli 82 Nola 8 Orta di Atella 10 Ottaviano 10 Palma Campania 2 Pellezzano 2 Piano di Sorrento 2 Piedimonte Matese 2 Pignataro Maggiore 3 Poggiomarino 8 Pollena Trocchia 6 Pomigliano d’Arco 12 Pompei 4 Pontecagnano Faiano 8 Portici 3 Pozzuoli 35 Qualiano 10 Quarto 15 Recale 3 Roccabascerana 2 Salerno 21 San Cipriano d’Aversa 3 San Gennaro Vesuviano 3 San Giorgio a Cremano 11 San Giuseppe Vesuviano 7 San Marcellino 3 San Nicola la Strada 3 San Prisco 5 San Vitaliano 2 Sant’Agnello 2 Sant’Anastasia 5 Sant’Andrea di Conza 3 Sant’Angelo dei Lombardi 2 Sant’Antimo 3 Sant’Antonio Abate 7 Sant’Arpino 3 Santa Maria a Vico 6 Santa Maria a Vico 6 Santa Maria Capua Vetere 5 Saviano 6 Scisciano 2 Sessa Aurunca 4 Siano 2 Somma Vesuviana 9 Sorrento 2 Striano 4 Terzigno 4 Teverola 2 Torre Annunziata 10 Torre del Greco 15 Trentola-Ducenta 2 Villa Literno 2 Villamaina 2 Villaricca 18 Volla 2