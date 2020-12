Oggi meno di mille nuovi contagi da Coronavirus in Campania. Ecco come sono divisi comune per comune secondo i dati fornita dall’Unità di Crisi regionale. Si tratta dei nuovi positivi rilevati oggi 17 dicembre.

Acerra 23 Afragola 21 Airola 4 Altavilla Irpina 2 Angri 4 Apollosa 5 Ariano Irpino 3 Arzano 5 Atripalda 2 Avellino 16 Aversa 7 Bacoli 3 Battipaglia 3 Benevento 11 Bonito 2 Caivano 11 Calvizzano 4 Camigliano 2 Campagna 7 Capodrise 3 Cardito 2 Carinaro 2 Casal di Principe 5 Casalnuovo di Napoli 17 Casandrino 4 Casavatore 11 Caserta 8 Casoria 8 Castel Volturno 8 Castellammare di Stabia 10 Cava de’ Tirreni 2 Cellole 2 Cesinali 2 Eboli 3 Ercolano 12 Frattamaggiore 4 Giffoni Valle Piana 2 Giugliano in Campania 12 Grazzanise 3 Gricignano di Aversa 4 Grumo Nevano 10 Laviano 8 Lioni 5 Lusciano 4 Maddaloni 7 Marano di Napoli 7 Marcianise 5 Marzano Appio 2 Massa Lubrense 3 Melito di Napoli 7 Melito Irpino 2 Mercogliano 4 Mignano Monte Lungo 2 Mondragone 7 Monte di Procida 2 Monteforte Irpino 2 Montella 3 Montemiletto 5 Montesarchio 5 Mugnano di Napoli 8 Napoli 140 Nocera Inferiore 12 Nocera Superiore 3 Nola 3 Orta di Atella 5 Ottaviano 3 Paduli 2 Pagani 4 Palma Campania 5 Pellezzano 3 Piedimonte Matese 5 Pietravairano 3 Pietrelcina 2 Pomigliano d’Arco 4 Pontecagnano Faiano 5 Portici 4 Pozzuoli 9 Qualiano 2 Quarto 11 Salerno 20 San Bartolomeo in Galdo 2 San Giorgio a Cremano 2 San Giorgio del Sannio 3 San Giovanni a Piro 2 San Giuseppe Vesuviano 3 San Leucio del Sannio 3 San Mango Piemonte 2 San Marco dei Cavoti 3 San Marzano sul Sarno 2 San Pietro Infine 2 San Prisco 2 San Sebastiano al Vesuvio 2 San Sossio Baronia 2 Sant’Anastasia 5 Sant’Angelo a Cupolo 2 Sant’Angelo dei Lombardi 2 Sant’Antimo 14 Sant’Egidio del Monte Albino 2 Santa Maria a Vico 2 Santa Maria a Vico 2 Santa Maria Capua Vetere 4 Santa Maria la Carità 5 Santa Marina 2 Santa Paolina 2 Sarno 2 Scafati 4 Sessa Aurunca 7 Sirignano 2 Solofra 5 Somma Vesuviana 2 Sparanise 3 Succivo 4 Teano 2 Tocco Caudio 2 Torre Annunziata 8 Torre del Greco 3 Trecase 3 Trentola-Ducenta 3 Vallata 4 Villaricca 5 Volla 4 PROVINCIA NUOVI POSITIVI SALERNO 108 NAPOLI 436 CASERTA 128 AVELLINO 83 BENEVENTO 54