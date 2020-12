Sono 1.088 i nuovi positivi, su 15.472 tamponi effettuati, al Covid-19 registrati in Campania. Lo riporta il consueto Bollettino ordinario dell’Unita’ di Crisi della Regione Campania che segnala anche 30 morti, 9 nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri, e 1.648 guariti. Dei nuovi positivi, 83 sono sintomatici e 1.005 quelli asintomatici. Con questi nuovi dati la situazione in regione risulta la seguente: totale positivi 175.053; totale tamponi 1.821.695. I decessi salgono a quota 2.340 mentre, il totale dei guariti e’ pari a 80.043. Il bollettino aggiorna anche la situazione dei posti letto: i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 130. Per quanto riguarda la degenza i disponibili tra posti letto Covid e offerta privata sono 3.160, quelli occupati 1.796.

