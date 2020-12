Risale la curva dei contagi in Campania: sono 1.009 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 128 sintomatici) su 16.353 tamponi; il rapporto positivi/test sale al 6,17% rispetto al 5,66% precedente. I deceduti sono 7 (5 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 464. Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.449 quelli occupati.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.009

di cui:

Asintomatici: 881

Sintomatici: 128

Tamponi del giorno: 16.353

Totale positivi: 185.282

Totale tamponi: 1.983.047

​Deceduti: 7 (*)

Totale deceduti: 2.670

Guariti: 464

Totale guariti: 102.065

* 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 120

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1149 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata