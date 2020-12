Torna a crescere il tasso di positivita’ al Covid in Campania. Stando ai dati del bollettino diffuso dall’Unita’ di crisi regionale, il rapporto tra positivi e tamponi effettuati e’ del 9,16%, mentre ieri era dell’8,36%. Su 3.382 tamponi effettuati, sono 310 i nuovi contagiati, di cui solo 7 sintomatici. Sono otto i decessi, tre dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e cinque nei giorni precedenti, ma registrati ieri in seguito ad accertamenti. I guariti sono 790, per un totale di 103.370 persone. Dall’inizio della pandemia i positivi sono stati 186.131 su 1.992.877 tamponi, con 2.686 decessi complessivi. Cala ancora il numero di posti letto occupati in terapia intensiva: oggi sono 95 sui 656 disponibili, tre in meno rispetto a ieri. Crescono invece di nove unita’ i posti letto in degenza ordinaria, che sono 1.440 sui 3.160 disponibili tra Covid e offerta privata.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 310

di cui:

Asintomatici: 303

Sintomatici: 7

Tamponi del giorno: 3.382

Totale positivi: 186.131

Totale tamponi: 1.992.877

​Deceduti: 8 (*)

Totale deceduti: 2.686

Guariti: 790

Totale guariti: 103.370

* 3 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 95

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.440 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata