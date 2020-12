Non ce l’ha fatta Carmine Fasano il 60enne di Colliano che da giorni lottava contro il Covid. L’uomo era ricoverato a Scafati. Carmine ha lottato come un leone nonostante alcune patologie pregresse. Da diversi giorni nel nosocomio di Scafati non c’erano vittime.

I messaggi

Tanti i messaggi di cordoglio e di dolore per la scomparsa di Carmine molto noto ed apprezzato. E’ il primo decesso per Covid a Colliano che oggi conta 31 casi, concentrati in alcune famiglie. La situazione resta sotto controllo