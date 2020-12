Anche oggi si registra un calo del numero di pazienti Covid ricoverati in Campania. Sono 123 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto al dato diffuso ieri dall’Unità di crisi della Regione Campania. I posti letto di degenza occupati oggi sono 1.720, con un calo di 76 unità rispetto a ieri. I posti di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale in Campania sono 656, mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 3.160.

Positivi del giorno: 647

di cui:

Asintomatici: 579

Sintomatici: 68

Tamponi del giorno: 8.441

Totale positivi: 175.700

Totale tamponi: 1.830.136

​Deceduti: 50 (*)

Totale deceduti: 2.390

Guariti: 3.025

Totale guariti: 83.068

* 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 123

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.720

** Posti letto Covid e Offerta privata