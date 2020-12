Parte domani anche al Cotugno di Napoli la vaccinazione degli operatori della sanita’. Nell’ospedale specializzato in malattie infettive, in prima linea nella lotta al covid19, saranno vaccinati gli operatori dell’Ospedale dei Colli (Cotugno, Monaldi e Cto) e dell’istituto tumori Pascale. Tra i vaccinati in programma domani c’e’ anche Paolo Ascierto, l’oncologo napoletano di recente inserito nella lista dei piu’ influenti del mondo. Decisivo anche dopo il lavoro sul Tocilizumab come terapia per il Covid19.

Alta adesione tra il personale

Al Cotugno oggi sono arrivate circa 1000 dosi di vaccino e domani, dalle 9 alle 14, si aprono i sei box con altrettante equipe per procedere alla vaccinazione nella tendostruttura allestita all’esterno dell’ospedale. La campagna di vaccini andra’ avanti ogni giorno, anche il 1 gennaio. Dall’Ospedale dei Colli si segnala un’alta adesione del personale alla vaccinazione.