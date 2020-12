Una 70enne colpita da Covid è morta, dopo la scomparsa di altri due suoi familiari. A dare la notizia il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli: “E’ venuta a mancare dopo che il fratello e la madre hanno subito la stessa sorte. Un’intera famiglia colpita in modo durissimo dal virus in pochissimo tempo. Non ho parole per esprimere ai familiari la mia partecipazione a questo dolore”.

Il sindaco

“Assicuro solo la mia vicinanza e facendomi interprete dei sentimenti di tutti i cittadini di Massa Lubrense esprimo il cordoglio e l’affetto dell’intera città in questo momento così difficile”, conclude.