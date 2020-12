La forte pioggia di stanotte e stamattina ha colpito nuovamente il covid center dell’Ospedale del Mare, a Napoli, ma senza causare grossi danni nelle sale dell’ospedale modulare. Una delle due perdite dal tetto che nei giorni scorsi era stata tamponata ha retto, mentre dall’altra è penetrata l’acqua in un corridoio, a cui i sanitari hanno dovuto porre rimedio con un secchio.

L’Asl Napoli 1 ha monitorato la tenuta del tetto e, si apprende dal personale tecnico della struttura ospedaliera, sta preparando la stesura di una falda impermeabile che possa far confluire l’acqua nella grondaia già esistente, un lavoro che dovrebbe risolvere il problema ma che deve essere eseguito sul tetto asciutto, anche per far lavorare in sicurezza gli operai. Il progetto sarà quindi messo in opera nei prossimi giorni.