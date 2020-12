E’ sostanzialmente stabile la curva dei contagi in Campania. L’ultimo bollettino dell’unita’ di crisi della Regione evidenzia che i positivi del giorno sono 891 di cui 109 sintomatici e 782 asintomatici. I tamponi del giorno sono 14.109. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ del 6,3% contro il precedente 6 per cento. Il totale dei positivi e’ di180.568, quello dei tamponi effettuati di 1.908.017. Sono 11 i morti, 4 nelle ultime 48 ore, 7 in precedenza, per un totale di 2.571 deceduti. I guariti sono 1.104 per un totale di 94.031. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale, a fronte di 656 posti di terapia intensiva disponibile ne risultano occupati 119. Su 3.160 posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid ed offerta privata, quelli occupati sono 1.554.

