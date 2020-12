“Noi stasera ci riuniamo per verificare, da parte nostra, se prendere specifici provvedimenti per la citta’ anche se passiamo in zona gialla. Questo ha un impatto notevole sulla citta’: gia’ con la zona arancione c’e’ tanta gente”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris intervenendo, a margine del Consiglio comunale riunito al Maschio Angioino, sulle norme anti Covid per il periodo natalizio a cui sta lavorando il governo. L’ex Pm ha chiesto “una posizione di coerenza e chiarezza” da parte del governo nazionale e delle Regioni “e non oscillazioni continue”.

“Non torniamo a meravigliarci se il Paese intero passa in zona gialla e poi le persone, che possono uscire, che magari sono anche attente e rigorose e indossano la mascherina, sono tante e stanno in strada. Io direi di evitare – ha puntualizzato il sindaco – che questo dibattito lo si riduca a prendersela col cittadino che alla fine e’ l’unico che non c’entra niente quasi sempre. A Napoli la stragrande maggioranza delle persone usa la mascherina, ma la gente in strada c’e’. Se si ritiene che quelle immagini possano portare a un aumento significato dei contagi, allora si prendano altre misure. Si deve fare una valutazione tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanita’ e Cts”.