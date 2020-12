“Stamattina ho ricevuto una di quelle notizie che mai avrei voluto ascoltare: “Presidente Mimmo è andato via.” Il silenzio che ci ha circondati è assordante e dirompente come la tua dipartita.” E’ quanto scrive in una nota Giuseppe Alviti, presidente dell’associazione Guardie Giurate. “Mi ritorna sempre più in mente ogni volta che ci incontravamo e tu con fare sempre gentilissimo e scherzoso mi dicevi” preside’ stamattina a chi amm denuncia’?” ” Vi raccomando qualsiasi cosa chiamate prima a me, o vulite o caffe’? Si Mimmo stamattina lo prenderei volentieri il caffè con te ti vorrò sempre bene poiché mi hai sempre trattato con stima e simpatia e il tuo sfottò era sempre elegantemente intelligente.

Oggi il mondo delle guardie particolari giurate è a lutto come tutta l’associazione nazionale che ho l’onore di presiedere, non potrebbe essere diversamente però quel caffè è solo rimandato lo prenderemo nei “Campi Elisi” Eroi come te solo li possono ricevere. Alle istituzioni nazionali senza se e senza ma che dimenticano spesso e troppo la figura essenziale della guardia giurata ribadisco a chiare lettere “Esistiamo anche noi Angeli con la pistola come Mimmo che danno la propria vita e identità a protezione della collettività è ora di dare la giusta dimensione a chi muore per lo Stato per difendere la collettività. Mimmo …Mimmo…tu nei nostri cuori sarai sempre presente, onore a te sempre e ovunque.