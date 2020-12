Sono 1.651, di cui 1.516 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania, dove sono stati effettuati 18.733 tamponi. I morti sono 85, anche se l’Unita’ di Crisi della Regione precisa che 42 sono deceduti nelle ultime 48 ore, 43 in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime sale a 1.903. Sono 2.284 i guariti (58.461 in tutto). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 166 su 656 disponibili, mentre i posti di degenza sono 1.999 (su 3.160).

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.651

di cui:

Asintomatici: 1.516

Sintomatici: 135

Tamponi del giorno: 18.733

Totale positivi: 162.220

Totale tamponi: 1.658.601

​Deceduti: 85 (*)

Totale deceduti: 1.903

Guariti: 2.284

Totale guariti: 58.461

* 42 deceduti nelle ultime 48 ore e 43 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 166

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.999

** Posti letto Covid e Offerta privata