L’Azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha inviato i due report sui contagiati dal Covid nella struttura di Via Pacevecchia. Ci sono stati altri 2 decessi: un 82enne di Pietrelcina e una 70enne di Terzigno. Dal bollettino di oggi si evince anche che il numero dei contagiati ricoverati è di 54 di cui 3 in terapia intensiva.

Ancora una vittima a Terzigno dopo in particolare quelle della prima ondata. La donna era ricoverata da alcune settimane, quando era complicato trovato posti in terapia intensiva nel Napoletano. Così ci fu il ricovero a Benevento che purtroppo non è bastato a salvare la paziente.