Sono 70 i medici italiani caduti per il Covid-19 nella seconda ondata dell’epidemia. A comunicarlo, per il tramite del presidente Filippo Anelli, la FNOMCeO, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che aggiorna quotidianamente sul portale l’elenco, che comprende medici in attività ma anche in pensione, alcuni dei quali rientrati in servizio proprio per far fronte all’emergenza. Tra gli ultimi nomi, aggiunti oggi, c’è anche quello di Francesco Vista, Medico di Medicina Generale di Villaricca, in provincia di Napoli, che, dice il figlio, “ha prestato il suo servizio per oltre trent’anni, salvando vite e regalando sorrisi”.

Salgono così a 249 i medici e gli odontoiatri morti per il Covid a partire dall’11 marzo, giorno della scomparsa di Roberto Stella, primo medico a cadere.