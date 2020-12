In Campania ancora un esponente delle forze dell’ordine stroncato dal Coronavirus, si tratta di Antonio Gaglione, 56 anni, poliziotto di Marcianise morto al Covid Hospital di Maddaloni. Il poliziotto lascia la moglie e due figli. Gaglione era in servizio presso la Questura di Rimini. Aveva contratto il virus nelle scorse settimane. Prima curato in casa, poi è stato trasferito in ospedale per i gravi problemi respiratori.

Ieri sera, purtroppo, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e si è spento in ospedale nonostante i tentativi dei medici di provare a salvargli la vita. Ora non resterà che l’ultima benedizione della salma prevista nel cimitero cittadino.