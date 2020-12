Stroncata dal Coronavirus a 59 anni. Ancora una vittima nel mondo della scuola: si tratta della maestra Anna Iovino in servizio presso l’istituto del Parco Verde di Caivano. L’insegnate era stata ricoverata nelle scorse settimane all’ospedale di Maddaloni dove era finita in terapia intensiva per i problemi respiratori. Non riuscita a salvarsi.

“Quando muore una persona che ha condiviso un percorso di vita e di lavoro un pezzo della tua vita se ne va – commenta sui social il preside Bartolomeo Perna – quando perdi nello stesso tempo una persona amica, una maestra fantastica e una persona speciale, perdi tutto. Ti senti solo. Ora bisognerà andare avanti senza di te, nella tua memoria e per onorarti sempre. Un abbraccio maestra. Un abbraccio da tutti noi, uniti e stretti nel nostro dolore”.