«Sono vicino con il cuore alla consigliera comunale Anna Ulleto per la morte per covid-19 del compagno Alessandro Baiano. Ad Anna, ancora oggi presente in consiglio comunale per forte spirito istituzionale, le profonde condoglianze mie e dell’intera giunta comunale». E’ il messaggio di cordoglio del sindaco de Magistris.

Si tratta della seconda vittima del Coronavirus che coinvolge il consiglio comunale di Napoli. Un paio di mesi fa era infatti finito il padre della consigliere Maria Caniglia, dipendente di Palazzo San Giacomo che non riuscì a superare il Covid.