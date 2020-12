Impennata di casi in alcuni comuni dell’Irpinia tra cui Santa Lucia di Serino. Il sindaco Ottaviano Vistocco, rispetto ai nuovi contagi in paese, spiega che sette fanno riferimento ad un unico nucleo familiare. «Tutti i positivi appartengono a nuclei familiari già in isolamento o in quarantena – sottolinea Vistocco – Pertanto il numero di attualmente positivi al Covid-19 nel nostro comune ad oggi è di 24 persone. A tutti loro rivolgiamo un augurio di pronta guarigione».

«Rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini di rispettare le norme rimanendo a casa e limitando ai soli casi indispensabili le uscite e la frequentazione di altre persone, oltre naturalmente ad utilizzare sempre correttamente la mascherina, rispettare le distanze interpersonali ed igienizzare frequentemente le mani».