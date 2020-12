Sono ottimistici i dati relativi all’emergenza Covid-19 che giungono da due grandi centri dell’area. Qui il numero dei guariti nelle ultime 24 ore ha superato di gran lunga quello dei nuovi contagiati. E’ il caso di Torre del Greco, dove il sindaco Giovanni Palomba ha segnalato l’accertata negativita’ al tampone di 54 persone, quindi guarite. Di contro, sono 25 i nuovi casi di positivita’.

La recidiva

In particolare, in una circostanza si tratta di un soggetto contagiato al Coronavirus per la seconda volta nell’ultimo periodo. Dunque ci sarà bisogno di altri esami. Stando ai dati forniti da Asl Napoli 3 Sud e unita’ di crisi regionale, attualmente a Torre del Greco risultato 257 positivi al Covid, con 42 persone ospedalizzate. Numeri incoraggiati anche quelli forniti dal sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, citta’ dove sono stati segnalati cinque nuovi casi di contagio a fronte dell’accertata guarigione di 25 soggetti. Sulla scorta di questi dati, scende a 162 il numero dei cittadini attualmente positivi, dodici dei quali ricoverati presso Covid Center.