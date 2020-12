“Abbiamo registrato la 16esima vittima. Come sempre alla famiglia comunichiamo la vicinanza della città. Abbiamo 96 nuovi positivi negli ultimi 4 giorni, attuali positivi attivi 327 di cui 15 ricoverati in ospedale”. Lo ha affermato il sindaco Salvatore Di Sarno

“Nell’ordinanza appena firmata ho prorogato la chiusura fino all’11 Dicembre delle attività di Circoli Ludici e ricreativi; la prosecuzione del mercato settimanale – – per la sola vendita di generi alimentari; la proroga della chiusura di: Piazza Europa, della Biblioteca Comunale “Raffaele D’Avino” e del Punto “Sportello Amico Gori”. Ho prorogato il divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad esempio cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse: le stesse sono limitate ai soli familiari congiunti.