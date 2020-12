Sono deceduti la notte scorsa, presso l’Azienda ospedaliera Moscati, due pazienti Covid positivi. Un 85enne di Monteforte Irpino e un 93enne di Frigento. L’85enne dal 7 dicembre era in ospedale e l’8 finì nella terapia intensiva del Covid Hospital. Il 93enne era dal 14 dicembre in terapia sub intensiva nel plesso ospedaliero di Solofra.

Ieri è morta anche una donna di 72 anni di Nusco, sempre presso l’azienda ospedaliera Moscati, a causa del Coronavirus. La donna arrivò al pronto soccorso in condizioni critiche la sera del 24 dicembre.