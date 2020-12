Un «ulteriore decesso di una nostra concittadina causato dal Covid. Ai suoi cari la mia vicinanza. Che possano trovare presto la forza necessaria per lenire il dolore della mancanza». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Nella giornata di ieri un altro nostro concittadino, in serie condizioni, è stato ricoverato. Il nostro augurio, il mio, quello di tutti gli amici amministratori e – sono certo – anche, quello di tutti voi, di una rapida guarigione, a lui come a tutti i sangiuseppesi che stanno combattendo contro il covid. Che possa vincere la battaglia contro questo dannato virus».

A San Giuseppe Vesuviano si registrano, intanto, ulteriori 92 cittadini positivi e 64 guariti: salgono a 1084 i soggetti risultati positivi nel corso di questa seconda fase epidemica, 488 cittadini sono già stati dichiarati guariti a seguito di negatività al tampone di controllo, 596 sono gli attualmente positivi. «Restate in casa il più possibile», conclude Catapano.