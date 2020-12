I carabinieri della compagnia Stella – su disposizione del comando provinciale di Napoli – insieme ai militari del reggimento Campania, a quelli del nucleo radiomobile di Napoli e alla polizia municipale hanno controllato, per due giorni, le strade del borgo Sant’Antonio Abate a Napoli. Centosette le persone in totale identificate e di queste, 74 sono pregiudicati. 19 i cittadini che non indossavano la mascherina e quindi sanzionati per le normative anti-covid. Ventitré le sanzioni per occupazione del suolo pubblico per un totale di 44mila euro.

Durante le operazioni sono stati anche sequestrati tre quintali di frutta e verdura perché privi di indicazioni circa la provenienza. I controlli continueranno nei prossimi giorni.