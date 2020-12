I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato una serie di controlli rafforzati nel pomeriggio del 24 dicembre. Posti di controllo nei principali punti di transito e verifiche sul rispetto della normativa anti-contagio.

Il tentativo di fuga

In corso Vittorio Emanuele III un veicolo condotto da un 64enne ha forzato un posto di controllo. Dopo un inseguimento di alcuni minuti nelle vie del centro storico, l’uomo è stato raggiunto e bloccato. A bordo della vettura trasportava diverse stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di un chilo. Anche per lui è scattata la denuncia e il sequestro della merce.