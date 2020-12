Blitz a Napoli degli agenti dei commissariati San Ferdinando, San Paolo e Vicaria-Mercato, con i militari della Guardia di Finanza. Hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona di Chiaia e dei «baretti». Nel corso dell’attività identificate 85 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati cinque veicoli. Inoltre controllati quattro esercizi commerciali di cui due sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Le sanzioni

In particolare, un bar in via Filangieri che ha consentito agli avventori di consumare le bibite all’interno del locale. Un altro in vico Belledonne a Chiaia perché vendeva bevande non confezionate per l’asporto. Infine, cinque persone sono state sanzionate: due perché trovate fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e altre tre poiché sorprese a consumare bevande nelle vicinanze di attività commerciali.