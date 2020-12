Torna la Zona Rossa in Campania come in tutta Italia. In particolare i controlli saranno concentrati per evitare i brindisi pomeridiani ed ancora di più i Veglioni clandestini in ville e strutture di campagna. Prefetture e forze dell’ordine hanno un piano: controllare le arterie che conducono proprio in zone lontane dai centri abitati. Pattuglie ci saranno anche sulla Statale 268 come sull’Asse Mediano per quanto riguarda il Napoletano.

FESTE CLANDESTINE, CONTROLLI DEGLI 007 SUI CIRCUITI WHATSAPP E TELEGRAM

Nel resto della Campania

Le altre strade sotto i riflettori saranno la Cilentana a Salerno, la Sannitica nel Benventano, l’Ofantina in Irpinia. Nel Caserta fari puntati sull’Appia, così come sull’Agro-aversano. Non mancheranno le pattuglie sulle autostrade e controlli sparsi ci saranno naturalmente anche nelle aree urbane.