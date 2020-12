Una persona denunciata per furto di energia elettrica e due bar chiuso per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. E’ il bilancio di un ampio servizio di controllo condotto dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata insieme ai militari del decimo reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno. In piazza Risorgimento ed in via via Vittorio Veneto, inoltre, i militari dell’Arma hanno individuato diversi avventori agli ingressi ed all’interno di due bar mentre consumavano alimenti e bevande, in assenza dei dispositivi di protezione ed in violazione delle normative anti-Covid. Per i due esercizi e’ scattata la sospensione amministrativa delle attivita’ per cinque giorni, mentre tutti i clienti sono stati multati.

Le attivita’ hanno riguardato in particolare i rioni di edilizia popolare Penniniello di Torre Annunziata e il Piano Napoli di Boscoreale, dove sono state effettuate diverse perquisizioni e posti di controllo durante quali sono state 66 le persone controllate e 29 i veicoli sottoposti a verifica, con cinque sanzioni al codice della strada elevate. In particolare un uomo di 51anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato denunciato per furto di energia elettrica. Aveva infatti manomesso il contatore della propria abitazione, sottraendo cosi’ in maniera abusiva i consumi dalla rete pubblica.