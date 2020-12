Niente treni e bus Eav in circolazione il giorno di Natale, di Santo Stefano e di Capodanno. Lo comunicano i vertici aziendali della società che si occupa del trasporto su gomma e ferro in diversi comuni del Napoletano. Tutto scaturisce, dice l’azienda, dalle «recenti disposizioni emanate dal governo nazionale e regionale». «Ci impongono forti limitazioni alla mobilità, in particolare nei giorni festivi dal 20 dicembre al 6 gennaio».

Le motivazioni

Pertanto «i servizi ferroviari, su tutte le linee aziendali, sono soppressi nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Allo stesso modo e nelle stesse giornate sospesi anche i servizi automobilistici su tutte le linee gestite da Eav».