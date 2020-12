I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, con il Reggimento Campania e del Nucleo Artificieri Antisabotaggio di Napoli, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. Coinvolti i comuni di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. A Ottaviano, i militari della locale stazione hanno arrestato un 44enne, in quanto trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina. La droga era parte già suddivisa in dosi, inoltre aveva un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Tutto occultato dietro ad uno specchio, mentre nella cucina vi era tutto il necessario per il confezionamento. Alcune dosi erano già state approntate e nascoste dentro una confezione di comuni aspirine.

I botti

Gli stessi militari hanno arrestato un 39enne in possesso di materiale pirotecnico illegale, per un peso complessivo di 1,5 chili. Diverse “cipolle” dall’elevato potenziale offensivo all’interno di uno scatolone nell’abitazione dell’uomo che deteneva anche 8 grammi di marijuana, in alcuni barattoli per alimenti. Nella camera da letto dell’abitazione di un 53enne, i militari della Stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno rinvenuto diversi bossoli. Erano privi di ogiva, di cui una parte di fabbricazione militare. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero. Gli stessi militari, nel corso di diversi posti di controllo effettuati sul territorio, hanno individuato e denunciato un 47enne. L’uomo già in libertà vigilata, sorpreso in auto con un altro pregiudicato, in violazione della misura restrittiva.

Norme anticontagio

Nel corso del servizio anche 7 violazioni alla normativa anti-contagio a carico di persone sorprese senza i prescritti dispositivi di protezione individuale nonché in assembramento non consentito.