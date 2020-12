L’accusa per lui è di omicidio stradale. Si tratta di un giovane di 19 anni che ieri sera ha travolto e ucciso con la sua automobile Salvatore Nocera. Nulla da fare per il 53enne commercialista di Pagani, residente a Nocera Inferiore. L’incidente è avvenuto in via Zeccagnuolo a San Valentino Torio. Secondo le prime ricostruzioni ila vittima stava attraversando per dirigersi verso un banco mobile di trippa quando è stato travolto dalla Ford Fiesta guidata dal giovane.

La ricostruzione del giovane

Purtroppo Nocera è morto sul colpo. Il giovane sotto choc ha avuto le cure dell’ospedale di Sarno. Anche la salma della vittima si trova al “Martiri di Villa Malta”. Il giovane avrebbe poi raccontato di essersi trovato davanti Nocera all’improvviso, senza aver avuto il tempo di frenare e di non avere avuto fattori di distrazione.