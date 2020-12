A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è stata realizzata una vincita di 500.000 euro al Gratta e Vinci. Il tagliando da 10 euro della serie “Il Miliardario Mega” è stata realizzata presso il bar “De Vivo” in via Provinciale Nocera Sarno.

Dunque, la Dea Bendata torna a Nocera Inferiore dopo che lo scorso 28 dicembre era stato centrato un ‘5’ al Superenalotto da 53.890 euro.