Altri due sindaci, quelli di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, decidono per la sospensione della didattica in presenza fino al 6 gennaio del prossimo anno. A Somma Vesuviana, intanto, si registra la sedicesima vittima per Covid da inizio pandemia, una persona di 80 anni. Lo rende noto lo stesso sindaco, Salvatore Di Sarno, sottolineando che negli ultimi quattro giorni ci sono stati 96 nuovi contagiati, che portano a 327 il numero di persone positive attive sul territorio, delle quali 15 sono ricoverate in ospedale. Di Sarno in serata ha anche disposto il rientro in presenza per la sola scuola dell’infanzia a partire dall’11 dicembre, prolungando fino al 6 gennaio prossimo, la sospensione della didattica in presenza per tutte le altre scuole del territorio.

Il collega di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha invece firmato stamattina un’ordinanza con la quale prolunga la sospensione delle attivita’ in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della cittadina del vesuviano.