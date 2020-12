Sembra passare la linea più aperturista, che consentirà a due non conviventi – ma solo parenti stretti – di fare visita a genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale. Nei giorni ‘rossi’, con autocertificazione, ci si potrà spostare per far visita a un famigliare, portando con se figli ‘under 14’ che saranno comunque esclusi dal ‘conteggio’.

Vale a dire che si potrà andare dai nonni anche se in quattro, l’importante e’ che i due minori abbiamo meno di 14 anni di età. E’ questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la decisione che starebbe prevalendo nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza, iniziata attorno alle 9.30 e tuttora in corso.