I problemi di rallentamento sulla registrazioni dell’app IO per partecipare al cashback, secondo quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarebbero risolti. «In due-tre click» le carte sono caricate, «da domani basterà un click», sottolineano. In sostanza si stanno operando gli ultimi interventi per rendere il traffico sull’applicazione molto più fluido.

Si sono registrati 2,3 milioni di strumenti di pagamento malgrado i rallentamenti. Ad oggi, giornata di avvio del programma Cashback, gli utenti hanno registrato sull’app IO: 1.157.840 carte di debito o credito che si aggiungono a 122.685 carte PagoBANCOMAT. Inoltre, dai sistemi alternativi all’app IO messi a disposizione sui canali di altri soggetti aderenti al programma (i cosiddetti Issuer Convenzionati) sono stati attivati complessivamente per il Cashback 975.573 strumenti di pagamento elettronici.