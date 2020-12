Triste ritrovamento la notte di Natale. Un esemplare di Capodoglio di circa 13 metri era privo di vita nel porticciolo turistico di San Marco di Castellabate. L’esemplare in avanzato stato di decomposizione è arrivato praticamente a riva attraverso le correnti marine, dunque la sua morte risalirebbe a settimane fa.

Immediato, l’intervento della Guardia Costiera, delle autorità competenti e dei volontari dell’Enpa a seguito delle segnalazioni. Sul capodoglio, in via di putrefazione, sono in corso accertamenti per risalire alle cause della morte.