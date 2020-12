Circola con sempre maggiore insistenza la voce che si stia preparando per la notte di San Silvestro la “bomba Covid”, un ordigno vero e proprio che scaramanticamente dovrebbe servire a spazzare il 2020. Napoli si prepara dunque a trascorrere il Natale in maniera sobria, ma non certo la notte di Capodanno con la stessa pacatezza.

Il sindaco Luigi de Magistris ieri ha ricordato ai napoletani che «quest’anno non è come gli altri anni ma potete continuare a vivere la magia del Natale napoletano comprando nei negozi dei nostri artigiani presepisti, nella massima sicurezza e a tutela di tutti, oppure scegliendo di acquistare online. Sosteniamo le antiche arti napoletane», aggiungendo inoltre che non ci saranno i classico fuochi in mare di Capodanno.