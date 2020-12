La Campania sarà zona arancione da lunedì 6 dicembre. E’ quanto apprende l’agenzia LaPresse da fonti qualificate. L’ordinanza che sancisce il passaggio di colore dovrebbe essere firmata nelle prossime ore dal ministro della Salute Roberto Speranza. L’eventuale passaggio in zona gialla sarà oggetto di valutazioni nei successivi dieci giorni.

Da lunedì, dunque, minori restrizioni in Campania dove potranno riaprire i negozi al momento chiusi, anche se non cambierà nulla per bar e ristoranti che potranno continuare solo con asporto e delivery. Consentiti gli spostamenti nei comuni di residenza anche senza autocertificazione che invece servirà per andare oltre i confini cittadini.