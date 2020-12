“A completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale in Campania, c’è l’acquisto e la prossima distribuzione a tutte le Asl, 66.080 dosi di “Flumist spray nasale” della AstraZeneca”. Lo rende noto la Regione Campania, prima regione in Italia con la somministrazione già da ottobre di oltre un milione e mezzo di dosi. Questo vaccino antinfluenzale è destinato a bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni.

La somministrazione

Data l’agevole modalità di somministrazione, le Asl e i pediatri di libera scelta sono invitati a utilizzarlo per pazienti in età evolutiva. In particolare affetti da disturbi del neurosviluppo, disabilità, patologie invalidanti o croniche.