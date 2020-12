“Si parte oggi in maniera simbolica. Non è l’inizio della vaccinazione di massa, cioè quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane. I vaccini sono arrivati in tempo, avevamo avuto qualche preoccupazione per l’arrivo in tempo utile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca parlando delle vaccinazioni per il Covid-19. Qui ha annunciato le prove generali, una giornata in cui ogni cittadino potrà essere chiamato per partecipare.

Il futuro

“Senza angosce ci avviamo all’uscita dall’epidemia. Oggi abbiamo questa giornata dimostrativa, poi aspettiamo che arrivino tutti i vaccini per i cittadini e se Dio vuole, un passo alla volta, usciamo dalla tragedia”. Lo ha detto ancora il governatore della Campania Vincenzo De Luca all’Ospedale Cotugno di Napoli in occasione del v-day.